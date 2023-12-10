3 مواجهات مرتقبة في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تستأنف غدًا الإثنين 6 أندية من دوري المحترفين منافساتها في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين 2023 - 2024، بعد ضمان تأهلها لدور الـ 8.

وتقام 3 مواجهات في أبها والرياض، تجمع أولى هذه المواجهات فريقي أبها والخليج على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في أبها.

ويستضيف الهلال نظيره التعاون على ملعب مدينة الأمير فيصل بن الرياضية بالرياض، فيما يلتقي الشباب فريق النصر على ملعب نادي الشباب في الرياض.

وتستثنى مباراة الفيصلي والاتحاد التي تقرر أن يحدد موعدها لاحقاً، لمشاركة النمور في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تستضيفها جدة خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر الجاري.

يذكر أن الفرق أطراف المواجهات المنتظرة كانت تمكنت من التأهل بعد أن حققت الفوز في دور الـ 16 من بطولة "أغلى الكؤوس" يومي 30 - 31 من أكتوبر الماضي.

وتمكن أبها من الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، بدوره تجاوز الخليج نظيره ضمك 6 - 5 " ركلات ترجيح".

وتغلب الهلال على الحزم بثلاثية نظيفة، والتعاون استطاع إقصاء الوحدة بهدفين، بينما كسب الشباب نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف.

وفاز النصر بهدف على الاتفاق، والفيصلي تغلب على النجمة بثلاثية، والاتحاد فاز على الفيحاء بثلاثة أهداف.