توتنهام يعود للانتصارات من بوابة نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

عاد توتنهام هوتسبير لسكة الانتصارات، بعدما حقق فوزًا ثمينًا على ضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 مساء اليوم الأحد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وافتتح ديستيني أودوجي التسجيل لتوتنهام في الدقيقة 26، قبل أن يضيف ريتشارليسون الهدفين الثاني والثالث للفريق اللندني في الدقيقتين 38 و60 على الترتيب.

واختتم هيونج مين سون أهداف توتنهام بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

وسجل جولينتون هدف نيوكاسل الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وأصبح هذا هو الانتصار الأول لتوتنهام في البطولة منذ ما يقرب من شهر ونصف الشهر تقريبا، حيث يرجع آخر فوز له بالمسابقة إلى 27 أكتوبر الماضي، عندما تغلب 2 / 1 على مضيفه كريستال بالاس في المرحلة العاشرة للمسابقة.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي حصل على نقطة وحيدة فقط في لقاءاته الخمسة الماضية بالمسابقة، إلى 30 نقطة، لكنه بقي في المركز الخامس، علما بأن هذا انتصاره التاسع في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل 3 تعادلات و4 هزائم.

في المقابل، تجمد رصيد نيوكاسل، الذي تكبد خسارته السادسة في المسابقة هذا الموسم والثانية على التوالي، عند 26 نقطة في المركز السابع.