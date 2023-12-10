“بيج بالون” تجربة جوية تجوب سماء منطقة وندر جاردن بموسم الرياض 2023

تنتظر رواد منطقة وندر جاردن، إحدى مناطق موسم الرياض 2023، رحلة استثنائية لـ 10 دقائق كاملة من المتعة والإثارة، تبلغ بأجسادهم قمة الأدرينالين، حينما يحلق بهم منطاد "بيج بالون" سماء "وندر جاردن"، حيث سيطلعون على مشهد خيالي، يصور جمال العاصمة الرياض، على ارتفاع 150م عن سطح الأرض.

هذه التجربة التي توفرها منطقة "وندر جاردن" يوميًا تأتي على قائمة التجارب العائلية المشوقة، حيث تتسع كل رحلة لأكثر من 20 راكبًا، وتمتد إلى 10 دقائق من متعة الحصول على منظر بانورامي لـ"بوليفارد سيتي"، و"بوليفارد وورلد".

"وندر جاردن" الساحرة أنشأت بطابع مستوحى من الأشجار والزهور والفراشات والأعمال والرسومات الفنية المتنوعة، وتضم أكثر من 70 لعبة وتجربة منها ألعاب أركيد، و15 متجرًا، و26 مطعمًا، و60 عرضًا مسرحيًا متجولًا، بالإضافة إلى مناطق فرعية؛ تضم بحيرة الفلامينجو، ومنطقة المجسمات الفنية المستوحاة من الزهور والألوان، وحديقة الفراشات، وغيرها من التجارب الترفيهية.