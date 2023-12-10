هيئة فنون العمارة والتصميم تنظم ملتقىً افتراضيًا للمعلمين لتعزيز الإبداع

تنظم هيئة فنون العمارة والتصميم يوم الثلاثاء 12 ديسمبر ملتقىً افتراضيًا للمعلمين، يشهد مشاركة خُبراء في مجال التعليم الإبداعي على المستويين المحلي والعالمي.

ويهدف الملتقى إلى إكساب المعلمين المهارات والرؤى حول تعزيز الإبداع بوصفهِ أداةً تعليميةً تربويةً، وذلك من خلال تغطية ثلاثة موضوعاتٍ رئيسية، هي: مفهوم الإبداع في البيئة التعليمية، وتبني واعتماد أساليب مبتكرة تُعزز التعليم بطريقة إبداعية، إضافةً إلى خلق بيئة تعليمية تثري الإبداع.

ويُتاح للمشاركين في الملتقى طرح أسئلتهم واستفساراتهم، والإجابة عليها؛ لإثراء المعرفة لديهم، وإكسابهم المهارات والأفكار التي تُنمي الإبداع لديهم.

ويأتي الملتقى في سياق جهود الهيئة للنهوض بمهارات المعلمين، وترسيخ الإبداع كأداةٍ تعليميةٍ تربويةٍ قابلة للتطبيق على التعليم المنهجي واللا منهجي، وتشمل كافة مراحل التعليم.

هيئة فنون العمارة والتصميم تُعنى بهذا القطاع بجميع مكوناته الفرعية في المملكة، وتسعى إلى تنظيم وتطوير القطاع بكل مكوناته ومقوماته، وترسيخ التميز في قطاع فنون العمارة والتصميم.