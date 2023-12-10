أخبار الرياضة

3 وديات.. الإعلان عن تفاصيل معسكر الأخضر قبل كأس آسيا

10 ديسمبر 2023 · < 1 minutes
منتخب السعودية
منتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاصيل معسكر الأخضر استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الأحد إن المنتخب السعودي سيخوض معسكرًا في مدينة الدوحة خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري حتى 11 يناير المقبل.

وسيخوض المنتخب 3 مباريات ودية أمام منتخبات لبنان، وفلسطين، وهونج كونج أيام 4، و9، 10 يناير المقبل.

ويستعد المنتخب السعودي لكأس آسيا التي تقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات عمان، وتايلاند، وقيرغيزستان.