3 وديات.. الإعلان عن تفاصيل معسكر الأخضر قبل كأس آسيا

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تفاصيل معسكر الأخضر استعدادًا لبطولة كأس أمم آسيا 2023.

وقال الاتحاد في بيان اليوم الأحد إن المنتخب السعودي سيخوض معسكرًا في مدينة الدوحة خلال الفترة من 31 ديسمبر الجاري حتى 11 يناير المقبل.

وسيخوض المنتخب 3 مباريات ودية أمام منتخبات لبنان، وفلسطين، وهونج كونج أيام 4، و9، 10 يناير المقبل.

— ثلاثة مباريات ودية تعد صقورنا لـ #كأس_آسيا2023 pic.twitter.com/G7aUQvhZt5 — المنتخب السعودي (@SaudiNT) December 10, 2023

ويستعد المنتخب السعودي لكأس آسيا التي تقام في قطر خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين.

ويلعب منتخب السعودية ضمن المجموعة السادسة التي تضم إلى جانبه منتخبات عمان، وتايلاند، وقيرغيزستان.