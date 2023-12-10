“العامة للعقار”: دفع الإيجار عبر منصة “‫إيجار” فقط بدءًا من يناير

كشف تيسير المفرح، المتحدث الرسمي للهيئة العامة للعقار، عن تفاصيل ميزة جديدة ستُطلق على منصة إيجار اعتبارًا من شهر يناير المقبل. وتأتي هذه الميزة في إطار جهود تعزيز سلامة التعاملات المالية في سوق الإيجار العقاري.

وفي حديثه لقناة "العربية"، أكد المفرح أن الميزة الجديدة تتمثل في منع الدفع خارج المنصة، بهدف تقليل احتمال استغلال بيانات الوسطاء من قِبَل أطراف غير مسؤولة.

وأضاف المفرح أن الهيئة ستطبق عقوبات فورية وفعّالة، من خلال إيقاف المخالفين مباشرة، وفقًا لنظام السوق العقاري. ورغم تبني الإجراءات الفورية، فإن النظام يفرض إحالة الحالات التي تشير إلى وجود شبهة جنائية أو مخالفة لأنظمة أخرى للجهات الأمنية لاتخاذ العقوبات اللازمة.

وأشار المفرح إلى أن تسجيل 8 ملايين عقد إيجاري عبر منصة إيجار يعكس ثقة المتعاملين في السوق بتوثيق عقودهم عبر هذه المنصة، التي تعد المنصة الرسمية للتعاملات التجارية في المملكة. وأكد أن هذا الرقم يُظهر قوة المنصة ونجاحها في تعزيز الثقة والحفاظ على خصوصية البيانات.

وختم المفرح بالتأكيد على استمرارية العمل على تطوير وتحسين المنصة، مع التركيز على تحقيق أقصى قدر من الأمان والراحة للمتعاملين في سوق العقارات.