أخضر تحت 17 عامًا يواصل الاستعداد لبطولة غرب آسيا

واصل المنتخب السعودي تحت 17 عامًا لكرة القدم اليوم الأحد تدريباته في عُمان، استعدادًا لمواجهة منتخب سوريا بعد غدٍ الثلاثاء، ضمن منافسات بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023.

وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية، على مجمع صلالة الرياضي، تحت إشراف المدرب الفرنسي ستيفان سالينت، طبّقوا خلالها تمارين لياقية وتكتيكية، أعقبها العمل على الكرات الثابتة في الناحيتين الهجومية والدفاعية.

يذكر أن قرعة بطولة كأس اتحاد غرب آسيا للناشئين 2023 وضعت "الأخضر" في المجموعة الثانية، إلى جانب منتخبات الإمارات، سوريا، والأردن.