ناقد رياضي يلمح لتعرض الاتحاد للظلم في الميركاتو الصيفي

ألمح الناقد الرياضي حسين الشريف إلى تعرض الاتحاد للظلم في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بالنظر إلى استعداده للمشاركة في كأس العالم للأندية 2023.

وقال حسين الشريف، عبر برنامج "الديوانية"، الذي يذاع عبر "الرياضية" السعودية، "هناك أندية تعاقدت مع لاعبين كثيرين، لدرجة أننا اعتقدنا أنها هي التي ستشارك في كأس العالم للأندية، وليس الاتحاد".

وأضاف "الاتحاد فريق كبير، وعندما يلعب يقدم كل ما لديه، لكن المشكلة التي تواجه الفريق هي الإصابات، فمثلا رومارينيو لم يلعب أي مباراة مع جاياردو بسبب الإصابة".

وتابع "كما أن الإصابات تجبر المدرب على اللعب بثنائي قلب دفاع مختلف في المباريات الخمس الأخيرة".

واختتم الناقد الرياضي حديثه في هذا الصدد بقوله "جماهير الاتحاد تستطيع أن تؤثر إيجابًا على اللاعبين الموجودين".