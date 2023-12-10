بلينكن: فرضنا عقوبات لإضعاف تمويل الحوثيين

أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، يوم الأحد، تصاعد التهديد الذي تشكله هجمات الحوثيين على السفن التجارية في البحر الأحمر.

وحذر من أن هذه الهجمات تُشكل تهديدًا كبيرًا لعدد كبير من الدول التي تعتمد على هذا الممر المائي الدولي لنقل البضائع اليومية.

وفي تصريحاته، أشار بلينكن إلى أن العقوبات تُطبق بشكل فعّال لتضعيف تمويل الحوثيين، ولم يستبعد اللجوء إلى العمل العسكري في المستقبل.

وأكدت تقارير أن الميليشيات المدعومة من إيران تعتزم زيادة هجماتها على الأصول الأمريكية والإسرائيلية في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجمات الحوثيين على السفن الأمريكية في البحر الأحمر.

وفيما يتعلق بالأوضاع في غزة، أعرب بلينكن عن أن الولايات المتحدة تجري محادثات مع إسرائيل حول مدى ومدة العملية العسكرية في القطاع.

وأكد ضرورة وقف إطلاق النار المحدود لتمكين وصول المساعدات وحماية المدنيين.

وأكد الوزير أهمية حماية الصحفيين في غزة، مشددًا على أن الولايات المتحدة تعمل على حماية المدنيين وتدعم الصحافة، ولكنه أكد على حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وحاجتها للأسلحة.

وختم بلينكن بالتأكيد على أهمية التوصل إلى حل للنزاع في غزة يضمن إقامة دولة فلسطينية.