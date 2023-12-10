ناقد رياضي: نجاح الاتحاد في مونديال الأندية يعتمد على 3 ركائز

يرى الناقد الرياضي عبدالكريم الزامل أن نجاح الاتحاد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 يعتمد على 3 ركائز أساسية.

ويستعد الاتحاد لملاقاة أوكلاند سيتي الثلاثاء في الدور التمهيدي من البطولة التي تقام في السعودية خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري.

وقال الزامل، عبر برنامج "الديوانية" الذي يُذاع على قناة "الرياضية" السعودية، "من حق جماهير الاتحاد أن تتخوف من مشاركة الفريق في كأس العالم للأندية 2023 بسبب كثرة الإصابات".

وأضاف "لكن من وجهة نظري نجاح الاتحاد في البطولة يعتمد على 3 ركائز أساسية".

وتابع "أولى هذه الركائز المدرب وخطته في المباريات في ظل هذه الظروف الصعبة".

وواصل "ثانيًا روح لاعبي الفريق وتعاونهم، لا أريد أن يلعب بنزيما أو حمدالله أو رومارينيو بشكل فردي، أو يسعى كل منهم لتحقيق إنجاز شخصي، الإنجاز سيأتي بالتعاون".

واختتم "الركيزة الثالثة هي دعم الجماهير، وهذا أمر مضمون في الوقت الحالي، جماهير الاتحاد رايتها بيضاء".