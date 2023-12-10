جيرونا يفاجئ برشلونة برباعية ويعتلي صدارة الدوري الإسباني

فاجأ جيرونا مضيفه برشلونة بالفوز عليه بنتيجة 4-2 مساء الأحد في الجولة 16 من الدوري الإسباني.

ورفع جيرونا رصيده إلى 41 نقطة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، بفارق نقطتين عن ريال مدريد، الذي يأتي في المركز الثاني، بعد تعثره بالتعادل مع ريال بيتيس السبت.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد برشلونة عند 34 نقطة في المركز الرابع.

ويتخلف البارسا عن أتلتيكو مدريد، صاحب المركز الثالث، بفارق الأهداف فقط، لكن فريق العاصمة يمكنه توسيع الفارق، حيث لعب مباراة أقل.

وتقدم جيرونا عن طريق أرتيم دوفبيك في الدقيقة 12، قبل أن يدرك برشلونة التعادل عن طريق روبرت ليفاندوفسكي في الدقيقة 19.

وقبل نهاية الشوط الأول بخمس دقائق، سجل جيرونا هدفه الثاني عن طريق ميجيل جوتيريز، ثم أضاف فاليري فيرنانديز الهدف الثالث في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، سجل إلكاي جوندوجان الهدف الثاني لبرشلونة، وبعده بثلاث دقائق سجل كريستيان ستواني الهدف الرابع لجيرونا.