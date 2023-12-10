4.5 مليار دولار عجز في الموازنة الإسرائيلية.. والسبب “حرب غزة”

أعلنت وزارة المالية الإسرائيلية، يوم الأحد، أن عجز الميزانية في البلاد ارتفع إلى 16.6 مليار شيكل (4.5 مليار دولار) في نوفمبر الماضي، بزيادة قدرها 3.4% عن نفس الشهر من العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع في العجز بسبب تكاليف الحرب المستمرة منذ شهرين في غزة، والتي بلغت 5.8 مليار شيكل في نوفمبر فقط.

وعلى أساس سنوي، ارتفع عجز الميزانية الإسرائيلية إلى 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.6% في أكتوبر.

وتوقع مصدر في الوزارة أن ينتهي عجز الميزانية الإسرائيلية لعام 2023 عند نحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

وجاء انخفاض الإيرادات في نوفمبر بنسبة 15.6%، جزئيًا نتيجة للتأجيلات الضريبية التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة تداعيات الحرب.

ويثير ارتفاع عجز الميزانية الإسرائيلية مخاوف بشأن مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي، خاصة في ظل استمرار الحرب في غزة، والتي قد تؤدي إلى المزيد من التكاليف المالية على الحكومة.