سر في الوجبة الأخيرة لديناصور عمره 75 مليون سنة

كشفت دراسة نشرت في مجلة "ساينس أدفانسز" عن اكتشاف مذهل لحفرية ديناصور يعود تاريخها إلى 75 مليون عام، حيث كان آخر وجبة لهذا الديناصور الشاب تتكون من ديناصورين صغيرين يعتقد أنهما نوع يُعرف باسم "ستيييز".

ووفقًا للدراسة، عُثر على الأطراف الخلفية للديناصورين الصغيرين تحت قفص الصدر للديناصور الشاب، وقد يعتبر هذا الاكتشاف دليلاً على تغيير نظام غذائي الديناصورات في مرحلة المراهقة.

الديناصور الشاب، الذي بلغ من العمر حوالي سبع سنوات ووزنه كان نحو 330 كيلوجرام، يُلقي الضوء على استراتيجيات الصيد لهذه المخلوقات المفترسة وتطور نظامها الغذائي.

الدكتورة دارلا زيلينيتسكي، باحثة رئيسية في الدراسة، أكدت أن "الاكتشاف يشير إلى تغيير جذري في نظام تغذية التيرانوصورات المراهقة، حيث يبدو أنها كانت تستهدف الديناصورات الصغيرة".

وتُظهر الأدلة الأحفورية والعلامات الواضحة على عظام الديناصورات الكبيرة عليها كيفية مهاجمتها لديناصورات جورجوصور البالغة، التي يزن واحدة منها ثلاثة أطنان. يُذكر أن الحفرية اكتشفت في ألبرتا بادلاندز بكندا عام 2009، واستغرقت سنوات حتى تبين وجود فريسة داخلها.