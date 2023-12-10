واقعة طرد غريبة في مباراة بألمانيا

شهدت مباراة هانزا روستوك وشالكه ضمن دوري الدرجة الثانية الألماني لكرة القدم واقعة طرد غريبة.

وتلقى جونيور برومادو، مهاجم هانزا روستوك، بطاقة حمراء بعد نصف ساعة من ارتكابه المخالفة التي تسببت في طرده، خلال المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد.

وجاء التأخر الطويل بسبب توقف اللعب بعد وقت قصير من ارتكاب برومادو خطأ يستوجب الطرد ضد بليندي إدريزي، لاعب شالكه.

ووقعت مشاحنات بين المشجعين في المدرجات، وعاد لاعبو الفريقين لغرف تبديل الملابس.

وتلقى برومادو بطاقة صفراء في البداية، ولكن قبل استئناف اللقاء مباشرة، تدخل حكم الفيديو المساعد (فار)، ليلغي الحكم نيكولاس فينتر، الذي أداء المباراة، الإنذار، ويشهر البطاقة الحمراء مباشرة في وجه لاعب هانزا روستوك، بعد ضربه إدريزي بمرفقه في وجهه، عقب التحقق من اللعبة.