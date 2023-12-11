أوسبينا يشيد بكريستيانو رونالدو: قدراته أدهشتني

كشف دافيد أوسبينا، حارس النصر، أنه اندهش من قدرة زميله البرتغالي كريستيانو رونالدو البدنية، مشيرًا إلى سعادته بالعودة لصفوف منتخب بلاده كولومبيا.

وتعرض أوسبينا لإصابة قوية يناير الماضي أبعدته عن قائمة النصر لهذا الموسم.

وصرح أوسبينا، في مؤتمر صحفي قبل مباراة منتخب بلاده الودية ضد منتخب فنزويلا، "من دواعي سروري أن أتمكن من مشاركة غرفة تبديل الملابس مع رونالدو، إنه أحد أفضل اللاعبين في الأعوام الأخيرة".

وتابع الحارس "اندهشت من قدرات رونالدو التنافسية في التدريبات والمباريات".

وأبدى أوسبينا سعادته بعودته إلى المنتخب بقوله "أشكر المدرب الذي سمح لي بالتواجد هنا مرة أخرى، أحاول استعادة إيقاع اللعب من خلال المشاركة في مباريات ودية".