تحطم طائرة مقاتلة أمريكية “إف 16” في كوريا ونجاة قائدها

تحطمت طائرة مقاتلة أمريكية من طراز (إف-16) اليوم الاثنين، في البحر الغربي بكوريا، فيما تمكن قائدها من القفز من الطائرة قبل سقوطها في البحر وتم إنقاذه.

وذكرت مصادر عسكرية في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب"، أن الطائرة المقاتلة تحطمت عند سقوطها في المياه، بعد إقلاعها من قاعدة جوية في غونسان، على بعد 178 كيلومترًا جنوب العاصمة سول، مضيفةً أن الطيار تمكن من الخروج من الطائرة وتم إنقاذه.

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وفي 29 نوفمبر الماضي، تحطّمت طائرة عسكرية أمريكية من طراز "أوسبري" وعلى متنها ثمانية أشخاص، قبالة جزيرة ياكوشيما جنوب جزيرة كيوشو في أقصى جنوب اليابان.

وفي شهر أغسطس الماضي، تحطّما طائرة عسكرية أخرى من طراز "أوسبري" في شمال أستراليا، وأسفر الحادث عن مقتل ثلاثة من مشاة البحرية الأمريكية من بين 23 شخصًا كانوا على متنها.