جوارديولا يوجه رسائل للاعبيه بعد كسر سلسلة الإخفاقات

وجه بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، رسائل للاعبيه بعد العودة إلى طريق الانتصارات على حساب لوتون تاون مساء أمس الأحد في الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

وفشل مانشستر سيتي، حامل اللقب، في الفوز في 4 مباريات متتالية، ما أبعده عن صراع المنافسة هذا الموسم.

لكن الفريق السماوي عاد وانتصر على لوتون تاون بنتيجة 2-1.

وقال جوارديولا، في تصريحات أبرزتها وكالة الأنباء الألمانية "الخطوة الأهم لاستعادة حيوية الفريق هي الانتصارات لأنها ستساعدنا كثيرا، كنا نستحق نتائج أفضل في بعض الأحيان ولكن ما حدث قد حدث".

وأضاف "مباراة لوتون كانت اختبارا جيدا لأننا قدمنا أداء رائعا في الشوط الأول أمام فريق صعب وفي ملعب ضيق، ولم يتهدد مرمانا كثيرا وخلقنا المزيد من الفرص".

وتابع "قلت للاعبين ماذا سنفعل؟ هل نندب سوء حظنا؟ المهاجمون يجب أن يؤدوا بشراسة ويسجلون الأهداف، والمدافعون يتعاملون بإيجابية وبشكل أفضل مع الكرات العرضية في الدقائق الأخيرة".

وأكمل "يجب أن نذكر أنفسنا بأن الفريق الكبير والشخصية القوية تظهر في مثل هذه المواقف، لا أحب أن يثبت اللاعبون أنفسهم عندما نفوز بثلاثة أو أربعة أهداف دون رد، أو نفوز في 14 أو 15 أو 18 مباراة على التوالي، فهذا لا يثبت من نحن بل التعثر في 4 مباريات ثم التأخر بهدف في ملعب صعب".

واختتم تصريحاته بالقول "لاعبو مانشستر سيتي ليسوا بحاجة لإثبات قدراتهم لأنهم مجموعة رائعة من اللاعبين ولكن المنافسة تتطلب أن نظهر قوة شخصيتنا مجددا".