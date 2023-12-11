القيادة تهنئ الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو بذكرى يوم الجمهورية لبلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، إلى الرئيس النقيب إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق، اطراد التقدم والازدهار.

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بدوره، بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، إلى الرئيس النقيب إبراهيم تراوري، الرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس الانتقالي في بوركينا فاسو، ولحكومة وشعب بوركينا فاسو الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.