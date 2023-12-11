بدء أعمال الصيانة الدوريّة لعناصر الكعبة المشرّفة بتوجيه خادم الحرمين

أعلن وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، عن البدء في أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة، وذلك بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعودي، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكتب الربيعة، عبر حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقًا): "تعظيمًا وتقديرًا لبيت الله الحرام بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين وسموّ ولي عهده، في الاهتمام والعناية بالبيت العتيق بدأت أعمال الصيانة الدوريّة لعناصر الكعبة المشرّفة.. للحفاظ على كافة عناصرها؛ بأبهى وأجمل حلّة".

وتأتي أعمال الصيانة الدورية للكعبة المشرفة ضمن الجهود التى تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين بتوجيه ومتابعة من ولى العهد السعودى رئيس مجلس الوزراء للعناية والاهتمام ببيت الله الحرام.

ويشرف مكتب إدارة المشاريع بوزارة المالية على متابعة تقدُم سير الأعمال بمشاركة نخبة من الكوادر العاملة بمشاريع خادم الحرمين الشريفين لتوسعة المسجد الحرام مع الاهتمام بأدق التفاصيل واستخدام أحدث التقنيات وفق أفضل المواصفات والمعايير العالمية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السعودية.