بنزيما يختار نفسه ضمن تشكيل أحلامه

اختار الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم الاتحاد، نفسه ضمن تشكيل أحلامه، بينما استبعد الثنائي كريستيانو رونالدو، قائد النصر الحالي وزميله السابق في ريال مدريد، وليونيل ميسي، نجم إنتر ميامي.

وفضّل أن يختار بنزيما نفسه في خط الهجوم إلى جوار الأسطورة البرازيلي رونالدو نازاريو.

ونشر الحساب الرسمي للاتحاد على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، مقطع فيديو يكشف فيه بنزيما عن أفضل 11 نجمًا في التاريخ، من وجهة نظره.

وجاء تشكيل أحلام بنزيما على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: داني ألفيس، بيبي، سيرجيو راموس، مارسيلو.

خط الوسط: بول بوجبا، كلود ماكيليلي، رونالدينيو، زين الدين زيدان.

خط الهجوم: كريم بنزيما، رونالدو نازاريو.