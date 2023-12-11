وفد أممي يزور معبر رفح لتفقد عملية إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة

زار وفد أممي رفيع المستوي اليوم الاثنين، معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بهدف تفقد سير عملية استقبال وتسليم المساعدات الدولية الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، وسط دعوات لزيادة حجم المساعدات التي يتم إيصالها إلى القطاع.

ويضم الوفد الأممي، ممثلي بعض الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، وفيليب لازاريني المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، ومسؤول السياسات الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارك لوكوك، بحضور مسؤولي جمعيتيْ الهلال الأحمر المصري والفلسطيني.

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وتهدف الزيارة، إلى لتعرف عن كثب، على وضع المساعدات الإنسانية وآلية دخولها عبر معبر رفح الحدودي، وكذلك تفقد مستودعات الهلال الأحمر المصري في مدينة العريش بشمال سيناء.

ومن المرجح أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 دولة، غدًا الثلاثاء على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة.