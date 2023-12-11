لايبزيج يحسم مستقبل تيمو فيرنر

حسم روفن شرودر، المدير الرياضي لنادي لايبزيج، مستقبل تيمو فيرنر، مهاجم الفريق، في ظل التكهنات المثارة حول إمكانية السماح برحيله في فترة الانتقالات الشتوية، يناير المقبل.

وصرح شرودر لـ"بيلد"، "نحن في محادثات مكثفة مع جميع اللاعبين، وبينهم فيرنر، نقدّر اللاعب كثيرًا".

وأضاف "قلنا منذ البداية إننا نريد أن نسلك هذا الطريق سويا، نريد مواصلة العمل مع فيرنر، بعد الشتاء".

ولعب فيرنر في صفوف لايبزيج بين عامي 2016 و2020 وسجل 95 هدفًا في 159 مباراة بالبوندسليجا.

ورحل المهاجم الألماني إلى صفوف تشيلسي، قبل أن يعود إلى لايبزيج في 2022، لكنه لم يحقق نفس القدر من النجاح.

وشارك فيرنر في 13 مباراة فقط هذا الموسم على مستوى كافة المسابقات ولم يعد يلعب بشكل أساسي مع الفريق.

وسجل فيرنر هدفين وقدم تمريرة حاسمة واحدة هذا الموسم، وابتعد عن المباريات مؤخرا بسبب إصابة في العضلة الضامة، لكنه يستعد للعود إلى التدريبات اليوم الإثنين.