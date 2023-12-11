مصرع 120 شخصًا جراء فيضانات ضربت الصومال

أدت الفيضانات التي تضرب الصومال جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في ارتفاع منسوب مياه نهري جوبا وشبيلي، إلى وفاة 120 شخصًا على الأقل.

بدوره قال، رئيس الوكالة الصومالية لإدارة الكوارث محمود معلم عبدالله، إن محافظات باي وغيدو وجوبا السفلى كانت الأكثر تضررًا، من الفيضانات التي تضرب البلاد.

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وأشار عبدالله، إلى صعوبة الوصول إلى بعض المناطق التي غمرتها المياه، موضحًا أن الفيضانات أدت إلى إغلاق العديد من المطارات في الوقت الذي تستمر فيه التحديات المرتبطة بالفيضانات في العديد من المدن داخل محافظة هيران، وخاصة مدن بلدوين بولوبرتي وجللقسي.