القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود لتهريبهم 65 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر في جازان

أعلنت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع العارضة بمنطقة جازان، عن إلقاء القبض على 3 مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم 65 كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وقالت في بيان لها عبر موقع "إكس" (تويتر سابقًا) إنه جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

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وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و999 في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات 995، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.