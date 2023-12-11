الدوسري ينافس على جائزة “هدف الجولة 16”

ينافس سالم الدوسري، نجم الهلال، على جائزة أفضل هدف في الجولة 16 من دوري روشن للمحترفين.

وأسدل الستار على الجولة أول أمس السبت بعد أن أقيمت 9 مباريات على مدار 3 أيام.

وأعلن الحساب الرسمي لدوري روشن على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي عن اختيارات الفريق الفني في الرابطة لأجمل 3 أهداف في الجولة.

ويتنافس 3 أهداف لنيل جائزة الهدف الأجمل في الجولة عبر استفتاء تطرحه الرابطة.

وجاء هدف الدوسري في مرمى الطائي على رأس الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة، علمًا بأن الهلال حسم المباراة بنتيجة 2-1.

وترشح أيضًا لنيل الجائزة لاعب الطائي طارق عبدالله، الذي سجل هدفًا في شباك الهلال خلال نفس المباراة.

ثالث الأهداف المرشحة لجورج نكودو، مهاجم ضمك، بهدفه الأول في شباك الاتحاد خلال المباراة التي قاد فيها فريقه للفوز 3-1.