تستعد 7 أندية، على رأسها الاتحاد، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023، والمقرر إقامتها في السعودية لأول مرة في التاريخ.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر الجاري بجدة.

ويشارك في البطولة إلى جانب الاتحاد، أندية الأهلي المصري، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي، وأوراوا ريد دياموندز الياباني، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزلندي.

ويخوض الاتحاد البطولة بصفته ممثل البلد المضيف.

وتقام مباراة افتتاح البطولة غدًا الثلاثاء بلقاء الدور التمهيدي الذي يجمع بين الاتحاد وأوكلاند سيتي.

جدول مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

الدور الأول

الثلاثاء 12 ديسمبر

المباراة رقم 1: الاتحاد × أوكلاند سيتي النيوزيلندي (ملعب مدينة الملك عبدالله)

الدور الثاني

الجمعة 15 ديسمبر

المباراة رقم 2: الأهلي المصري × الفائز من مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي (ملعب مدينة الملك عبدالله)

المباراة رقم 3: أوروا ريد دياموندز الياباني × ليون المكسيكي (مدينة الأمير عبدالله بن الفيصل)

الدور قبل النهائي

الإثنين 18 ديسمبر

المباراة رقم 4: فلومينينسي البرازيلي × الفائز من المباراة رقم 2

الثلاثاء 19 ديسمبر

المباراة رقم 5: مانشستر سيتي الإنجليزي × الفائز من المباراة رقم 3

الجمعة 22 ديسمبر

المركز الثالث

المباراة رقم 6: الخاسر من المباراة رقم 4 × الخاسر من المباراة رقم 5

النهائي

المباراة رقم 7: الفائز من المباراة رقم 4 × الفائز من المباراة رقم 5