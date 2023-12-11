“إنفاذ”: 21 مزادًا لبيع وتصفية 165 عقارًا سكنيًا وتجاريًا

يقيم مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" خلال الفترة من 11 ديسمبر الجاري حتى 20 من نفس الشهر، 21 مزادًا علنيًا، تتنوع المزادات ما بين حضورية وإلكترونية، لبيع وتصفية 165 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 7 مناطق ومدن بالسعودية.

وذكر "إنفاذ" أن المزادات تتضمن إقامة 10 مزادات في منطقة الرياض لعرض 81 فرصة عقارية متنوعة، ومزاد واحد بالمدينة المنورة يعرض من خلاله فرصة عقارية، و3 مزادات لعرض 23 عقارًا بمنطقة مكة المكرمة.

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كما تتضمن المزادات، مزادين لعرض 16 عقارًا بمنطقة الشرقية، و16فرصة عقارية في مزادين بمنطقة القصيم، ومزادين في منطقة الجوف يعرض فيه 19 عقاراً، إضافةً لمزاد واحد لعرض 9 عقارات بمنطقة عسير.

ويتيح المركز الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات وكذلك الاطلاع على العقارات بجميع تفاصليها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ "إنفاذ" على صفحة المزادات.

مما يُذكر أن مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" يعدّ مركزًا حكوميًا مستقلًا، وهو أحد مبادرات برنامَج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، حيث يعمل على إسناد أنشطة التصفية والبيع إلى المنشآت المختصّة فنيًّا من القطاع الخاص، والإشراف على تصفية الأصول من العقارات والمنقولات أو التركات التي تسندها إليه الجهات القضائية والقطاع الخاص والأفراد، وذلك بما يسهم في تسريع استيفاء الحقوق وتحقيق رضا المستفيدين.