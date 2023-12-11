باحث في الشؤون الدولية لـ”الوئام”: السعودية حَجر الزاوية بالمنطقة وعلاقاتها مع روسيا وأمريكا خارج الخلافات العالمية

تمتلك المملكة العربية السعودية وروسيا علاقات قويّة، وامتدّت أطر التعاون بين البلدين إلى آفاق رحبة من تعزيز العلاقات البينيّة والشراكة وتبادُل الرؤى المشتركة حيال التّحديات والقضايا الإقليمية والدولية.

ورغم مرور أيام على زيارة الرئيس الروسي للمملكة، لا تزال أصداء الزيارة المهمّة حاضرة، حيث قال ديمتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، إن علاقات بلاده مع السعودية في تطوّر مستمر، وذلك تعليقا على زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى المملكة أواخر الأسبوع الماضي، ولقائه ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف بيسكوف أن "هذه العلاقات الثنائية أظهرت أن لدينا آفاقا واسعة، وأن جميع الأطراف لديها الإرادة السياسية لمزيدٍ من تطوير العلاقات، لذلك لدينا الكثير من العمل الذي يتعيّن علينا القيام به".

يذكر أنّ بوتين زار المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في السادس من ديسمبر الجاري، ضمن جولة قام بها الرئيس الروسي إلى منطقة الخليج العربي.

علاقات مُتطوّرة

يرى الباحث في الشأن الدولي، أحمد سلطان، أنّ "المُلاحَظ خلال الفترة الأخيرة أن السعودية اتّخذت خطوات قوية لتعزيز علاقاتها مع العديد من الأقطاب في العالم، ومِن بينها روسيا والصين دون أن يتعارَض ذلك مع علاقات الرياض القوية مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعيش فترة توتّر سياسي كبير مع موسكو؛ بسبب حرب أوكرانيا".

وبرز الدور السعودي قويا للغاية خلال وساطة الرياض لمحاولة حل الأزمة الروسية-الأوكرانية وخلال ملفات تبادل الأسرى بين البلدين المتحاربين، وهذا دليل على المكانة القوية التي تتمتّع بها السعودية لدى القيادة والحكومة الروسية.

ويقول أحمد سلطان، في حديث خاص لموقع "الوئام"، إن "هناك تنسيقا مشتركا كبيرا في المجال الاقتصادي وفي "أوبك+"، برز ذلك خلال دعوة السعودية وروسيا أعضاء المنظّمة إلى الانضمام لاتفاق خفض إنتاج النفط لاستقرار السوق العالمية، كما يعدّ هذا التعاون قاطرة لدفع التعاون بين البلدين، وهذا لا يعني إغفال الجانب السياسي من محطات التعاون".

ويؤكّد سلطان أن "الجانب الروسي مستفيد للغاية من علاقاته القوية مع السعودية التي تعدّ حَجر الزاوية وعمود البيت العربي في العقد الأخير. ومع استراتيجيات التطوير في العديد من المجالات التي تبنّتها المملكة، بات التقارب معها مكسبا لأي دولة بالعالم، وهو ما تحرص عليه موسكو بشدّة التي تتشوّق إلى مزيد من الاستثمارات".

ويختتم الباحث في الشأن الدولي، أحمد سلطان، حديثه قائلا إن "روسيا تعول على تجاوز أزمة أوكرانيا والعقوبات الغربية بقيادة الولايات المتحدة المفروضة عليها، لتتمكّن موسكو من تحقيق انتشار اقتصادي أوسع عالميا، وبالطبع تطوير أوجُه التعاون الاقتصادي مع المملكة سيكون على رأس تلك المساعي الروسية خلال الفترة المقبلة مع انتهاء حرب أوكرانيا".

مكَّنت الاستثمارات المشتركة لصندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركائه من المملكة العربية السعودية، من خلق أكثر من 200 ألف فرصة عمل، في حين بلغ إجمالي إيرادات الشركات التي تمت فيها هذه الاستثمارات 4.2 تريليون روبل (ما يعادل 45 مليار دولار) في نهاية عام 2022، وهو ما يعادل 3% من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا.