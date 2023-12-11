مركز الملك سلمان للإغاثة نموذج عالمي رائد في الأعمال الإنسانية

منذ إنشاءه في عام 2015، أخذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على عاتقه مسؤولية رفع المعاناة عن الإنسان ليعيش حياة كريمة ومد يد العون للمجتمعات التي لمجتمعات التي تعاني من الكوارث بهدف مساعدتها ورفع معاناتها انطلاقًا من أبعاد إنسانية بحتة بعيداً عن أي دوافع أخرى ويتم ذلك بالتعاون مع المؤسسات والهيئات الإغاثية الدولية المعتمدة.

مجالات عمل المركز

لا يكاد المركز يترك مجالًا للعمل الإنساني والإغاثي إلا وبادر بالمساعدة ومد يد العون والإغاثة، فطالما وجد إنسان يحتاج إلى الدعم والمساندة فإن يد الخير السعودية تمتد له بغض النظر عن أية عوامل أخرى.

وعلى هذا ينشط المركز في تقديم الإغاثة العاجلة والمساعدات الغذائية والأدوية ومخيمات الإغاثة والتغذية والتعليم والصحة والتنمية المستدامة والخدمات اللوجستية والتدخل السريع في حالات الطوارئ مثل الكوارث الطبيعية والأزمات الإنسانية الطارئة.

آليات النجاح وتحقيق الأهداف

ومنذ تأسيسه يمتلك المركز العديد من آليات النجاح التي مكنته من القيام بدوره على أكمل وجه ومن هذه الآليات ما يلي:

• دعم القيادة الرشيدة للمركز الذي يحمل اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ويعكس رسالة المملكة الإنسانية.

• تخصيص ميزانية كبيرة للمركز في إطار دعم المملكة الخدمات الإنسانية حول العالم كما يمتلك المركز منصة رسمية لجمع التبرعات الموجهة للخارج وهي منصة ساهم.

• يعمل المركز في إطار من الشفافية التامة والحوكمة ويخضع لمعايير دقيقة وواضح في قواعد تلقي التبرعات وصرفها.

• يوحد المركز كافة الجهود الإنسانية والإغاثية في المملكة وهو الجهة الوحيدة المخولة بتقديم المساعدات الإنسانية للخارج.

• يعمل المركز في إطار من التنسيق والتعاون بين المنظمات الإغاثية المعتمدة حول العالم.

• يقدم المركز المساعدات انطلاقًا من أبعاد إنسانية بحتة بعيدًا عن أية دوافع أخرى.

• يمتلك المركز طواقم بشرية مدربة على أعلى مستوى من الاحترافية للقيام بالأعمال الإغاثية بكفاءة عالية.

• سرعة وصول المركز إلى المناطق المنكوبة وقدرته على إيصال المساعدات الإنسانية برًا وبحرًا وجوًا.

• نجح المركز على مدار السنوات الماضية في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب اليمني ومؤخرًا أثبت المركز كفاءته في مساندة الشعب الفلسطيني في غزة وقام بتسيير قوافل الإغاثة جوًا وبحرًا وبرًا.

مشاريع المركز بالأرقام

على مدار تاريخه قدم المركز 2625 حتى نهاية أكتوبر الماضي بتكلفة إجمالية بلغت 6,483,168,571 دولار أمريكي بالتعاون مع 175 شريكا واستفاد بها المحتاجون في 94 دولة حول العالم.

وتصدرت مشروعات المركز المخصصة لدعم وتنسيق العمليات الإنسانية قائمة المشروعات التي يدعمها المركز بحسب التكلفة المالية والتي بلغت 918,257,107 دولار لتنفيذ 54 مشروعًا، تلاها مشروعات الأعمال الخيرية والتي تجاوزت تكلفتها 7,553,987دولار لتمويل 47 مشروعًا.

فيما تصدرت مشروعات القطاع الصحي بحسب العدد حيث بلغت عدد المشاريع المنجزة والتي تحت التنفيذ حوالي 936 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 1,255,111,171دولار أمريكي تلاها قطاع الأمن الغذائي بعدد مشروعات بلغ 867 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 2,030,454,939 دولار.

كما أنفق المركز 277,756,685دولار أمريكي على 86 مشروعًا في مجالات المياة والإصحاح البيئي و 261,209,834دولار على 64 مشروعًا في مجال الحماية إضافة إلى 253,688,375 دولار لتنفيذ 62 مشروعًا في مجال التعافي المبكر إلى جانب 7,553,987دولار لتنفيذ 47 مشروعًا في مجال الأعمال الخيرية.

وبلغت مشروعات التغذية 27 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 178,932,980 دولار فيما أنفق المركز 562,880,060دولار لتنفيذ 217 مشروعًا في مجال الإيواء و المواد غير غذائية، أما قطاع الخدمات اللوجستية فتضمن 16 مشروعًا بتكلفة 59,769,665دولار فيما بلغ عدد مشروعات التعليم 128 مشروعًا بتكلفة إجمالية تجاوزت 230,334,954دولار وتم رصد 431,218,814دولار لتنفيذ 123 مشروعًا في القطاعات الأخرى.

توزيع مشروعات المركز بحسب السنوات

وشهد المركز خلال عام 2023 تنفيذ 299 مشروعاً بتكلفة إجمالية 337,260,074 دولار من بينها 132 مشروعًا في مجال الصحة بتكلفة 112,057,016 دولار فيما بلغ عدد مشروعات الأمن الغذائي 104 مشاريع بتكلفة 78,234,536 دولار.

كما شهد عام 2022 تنفيذ 404 مشاريع بتكلفة 479,896,775 دولار منها 111 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي بتكلفة 139,692,492 دولار إضافة إلى 193 مشروعاً في مجال الصحة بتكلفة إجمالية تجاوزت 120,143,700 دولار.

وفي عام 2021 نفذ المركز 361 مشروعاً بتكلفة إجمالية تجاوزت 656,285,340 دولار منها 165 مشروعًا في مجال الصحة بتكلفة 104,386,408 دولار، إضافة إلى 121 مشروعًا في مجال الأمن الغذائي بتكلفة 400,914,831 دولار.

خريطة المساعدات الإنسانية السعودية

وتصل المساعدات الإنسانية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية إلى 94 دولة حول العالم، وتتصدر اليمن الدول المستفيدة من تلك المساعدات حيث تم رصد ما يزيد على 1,460,790,592 دولار لتنفيذ 138 مشروعًا، تليها سوريا في المرتبة الثانية بعدد مشاريع يبلغ 99 مشروعًا، بتكلفة تجاوزت 113,471,502 دولار.

وفي المركز الثالث جاءت الصومال بعدد مشروعات بلغت 52 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 111,406,330دولار، ثم فلسطين في المركز الرابع بعدد 45 مشروعًا بتكلفة تجاوزت 111,406,330 دولار وفي المركز الخامس جاءت باكستان بعدد 43 مشروعًا بقيمة تجاوزت 41,102,724 دولار.

وتشمل مساعدات المركز دولا في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية من بينها السودان والجزائر والمغرب وتونس، وهندوراس وهاييتي والبوسنة والهرسك والجبل الأسود وألبانيا وكوسوفو وغيرهم الكثير.

ومنذ إطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة جمعت منصة ساهم أكثر من 551,954,632 ريال تبرع بها أكثر من 1,119,806 متبرع.