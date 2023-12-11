الخليج أول المتأهلين لنصف نهائي كأس الملك بعد فوزه على أبها

حسم نادي الخليج تأهله إلى نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد انتصاره على أبها في ربع النهائي.

وفاز الخليج على أبها بنتيجة هدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين ليصبح أول المتأهلين لنصف النهائي.

سجل فابيو مارتينيز هدف التقدم للخليج عند الدقيقة 30، قبل أن يعدل كارل إيكامبي النتيجة عند الدقيقة 61.

ونجح خالد ناري في تسجيل هدف الفوز لصالح الخليج في الوقت القاتل وتحديدًا في الدقيقة 83 من المباراة.

وينتظر الخليج الفائزين من مواجهات، الهلال ضد التعاون، الشباب ضد النصر، الفيصلي ضد اتحاد جدة.