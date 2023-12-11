مدرب الاتحاد: نسعى لتحقيق أفضل النتائج في مونديال الأندية وإسعاد جماهيرنا الكبيرة

تحدث الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المدير الفني لفريق الاتحاد، عن مواجهة فريقه أمام أوكلاند سيتي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الاتحاد مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي، وفي حال فوزه سيتأهل إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة الأهلي المصري.

وقال جاياردو في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوكلاند سيتي: "نسعى لتحقيق أفضل النتائج في مونديال العالم للأندية وإسعاد جماهيرنا الكبيرة".

وأضاف: "فريقنا جاهز للفوز، وسنحترم فريق أوكلاند سيتي لأنه يعتبر فريقاً جيداً".

وتابع: "بنزيما لاعب كبير جداً وهو من أفضل لاعبي العالم،

ووجوده معنا يسهّل العديد من الأمور داخل الملعب".

وواصل: "نملك فريقاً مميزاً، والفترة المقبلة سنكتشف المزيد من اللاعبين وسنصنع المستحيل بجهود عناصرنا".

وأكمل: "عندما قدمت للعمل مع الاتحاد كان الفريق يعاني من الإصابات وضغط المباريات لذلك فضّلت أن تكون تدريباتنا خفيفة لتخفيف العبء عن اللاعبين".

وختم: "جاهزون للمنافسة وتقديم ظهور مشرّف في المونديال لأننا نملك الرغبة والعناصر الجيدة لمثل هذه المباريات، وكل ما حدث في الماضي مختلف عن اليوم".

ويشارك في هذه النسخة من كأس العالم للأندية سبعة أندية، وهي فريق الاتحاد، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي.