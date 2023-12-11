كريم بنزيما: سنعطي كل ما نملك لتحقيق كأس العالم للأندية

تحدث الفرنسي كريم بنزيما، نجم وقائد فريق الاتحاد، عن مواجهة فريقه أمام أوكلاند سيتي في افتتاح مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

ويستهل الاتحاد مشاركته في كأس العالم للأندية بمواجهة أوكلاند سيتي، وفي حال فوزه سيتأهل إلى ربع نهائي البطولة لمواجهة الأهلي المصري.

وقال كريم بنزيما في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوكلاند سيتي: "سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الانتصار وإسعاد جماهيرنا غداً".

وأضاف: "جاهزون لهذه البطولة القوية، والمنافسة ستكون قوية مع جميع الفرق، وسنستمتع مع جماهيرنا".

وتابع: "نحن فريق رائع، والجماهير ستقودنا للانتصارات كون

المباريات ستقام على ملعبنا".

وواصل: "المونديال بطولة خاصة جداً والفرق المشاركة قوية، ونعلم أنه من الضروري أن نكون بأفضل حال".

وأكمل: "سنعطي كل ما نملك لتحقيق كأس العالم للأندية".

وأردف: "سعيد بالعمل مع المدرب غاياردو وهو مدرب مميز ويملك العديد من النجاحات الكبيرة في الأرجنتين، ويشبهني في كثير من الأمور".

وأوضح: "غاياردو قريب جداً من اللاعبين، ونحن سعداء بالعمل معه".

وختم: "رسالتي للاعبين في الفريق هي الاستمتاع بكل لحظة في مباريات المونديال، نحن متحمسون لتقديم مشاركة رائعة في هذا المونديال، ومباراة الغد لن تكون سهل".

ويشارك في النسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية سبعة أندية، وهي فريق الاتحاد، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي، وفلومينينسي البرازيلي.