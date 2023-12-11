الاتحاد الدولي لكرة القدم يُعلن تفاصيل حفل افتتاح كأس العالم للأندية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن تفاصيل حفل افتتاح بطولة كأس العالم للأندية (السعودية 2023)، الذي يسبق المباراة الافتتاحية في البطولة بين نادي الاتحاد السعودي ونادي أوكلاند سيتي النيوزلندي، وذلك يوم غد على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وأوضح الاتحاد الدولي ، أن حفل افتتاح النسخة العشرين من البطولة تُحييه فرقة "سويدش هاوس مافيا" السويدية، ومغني الراب الأميركي "بوستا رايمز"، حيث ينطلق الحفل عند الساعة 8:35 مساءً، ويستمر لمدة 25 دقيقة قبل انطلاق صافرة المباراة الافتتاحية.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 - 22 ديسمبر الجاري، بمشاركة الأعلى تصنيفاً في الاتحادات القارية وممثل البلد المضيف، حيث يشارك إلى جانب نادي الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزلندي، كل من مانشستر سيتي الإنجليزي، وأوراوا ريدز الياباني، والأهلي المصري، وكلوب ليون المكسيكي و فلومينينسي البرازيلي.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اختار قط الرمال "هدَّاف"، ليكون التميمة الرسمية لكأس العالم للأندية (السعودية 2023)، مجسداً الروح الرياضية ولمبدأ أن كرة القدم هي للجميع، ويساعد بحضوره على رفع مستوى الحماس والتنافس بسلسلة من الفعاليات الترويجية في جدة.

يُذكر أن تذاكر المباريات تتاح عبر الموقع الإلكتروني لموقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".