علاقة مرض الحزام الناري بالحمل والرضاعة

قال استشاري أمراض وجراحة الجلد، الدكتور سليم الكريع، إن الحزام الناري هو مرض جلدي فيروسي من عائلة فيروسات الهيربس، وهو من الأمراض المعدية المرتبطة بضعف المناعة.

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وأضاف الكريع، خلال حواره ببرنامج "الشارع السعودي"، عبر فضائية السعودية، اليوم الاثنين، أن الحزام الناري مثل أي فيروس قد ينتقل بالاحتكاك والملامسة المباشرة، خصوصا فترة نشاطه، وقد ينتقل بالاختلاط القريب أو عبر الهواء في بعض الأحيان.

وأوضح استشاري أمراض وجراحة الجلد، أن الحزام الناري مرض معدٍ خاصة للفئات العمرية الصغيرة وكبار السن، مشيرا إلى أنه من الممكن أن ينتقل المرض من الأم إلى الجنين، إذا ما تعرضت الأم للإصابة بالفيروس خاصة في الشهور الأولى للحمل، وقد يؤدي إلى مشاكل خلقية صعبة.

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