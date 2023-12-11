الخارجية الأمريكية: الصور التي عرضت لسكان من غزة وهم عراة “مزعجة للغاية”

أكدت وزارة الخارجية الأمريكية، أن واشنطن ترى أن الصور التي عرضت لسكان من غزاة وهم عراة تبعث على الانزعاج بشكل بالغ.

وقالت في بيان صحفي، إن 1200 أمريكي ومقيمون بشكل قانوني وعائلاتهم غادروا غزة حتى الآن.

وادعت وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل تحتاج إلى ذخائر الدبابات بشكل عاجل ولكن ذلك لا يقلل من التزامها بالعمل في إطار الالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي.

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر إن الولايات المتحدة تتوقع من كل دولة تزودها بالأسلحة أن تستخدمها بما يتوافق مع قوانين الحرب وإسرائيل ليست استثناء. يأتي ذلك بعد أن قالت واشنطن يوم السبت إنها سمحت ببيع نحو 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل.

وأضاف ميلر للصحفيين اليوم الاثنين أن المبعوث الأمريكي الخاص ديفيد ساترفيلد عقد اجتماعات مطلع الأسبوع مع الإسرائيليين وطلب منهم بذل مزيد من الجهد بشأن الوضع الإنساني في غزة، حيث قالت وزارة الصحة هناك إن 18205 أشخاص قتلوا حتى الآن وأصيب 49645 في الضربات الإسرائيلية على القطاع الفلسطيني منذ بدء الحرب قبل نحو شهرين.