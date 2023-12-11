الأهلي المصري يفوز بجائزة أفضل فريق في أفريقيا لعام 2023

فاز فريق الأهلي المصري بجائزة أفضل فريق في أفريقيا بحفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية.

وفاز الأهلي بهذه الجائزة بعد تتويجه بخمسة ألقاب محلية وقارية في الموسم الماضي بخلاف حلوله في المركز الرابع بكأس العالم للأندية.

تسلم الجائزة طارق قنديل عضو مجلس إدارة الأهلي، الذي قال "باسم مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه محمود الخطيب، أحيي الحاضرين وأشكر رئيس الاتحاد الأفريقي والمملكة المغربية على هذا التنظيم الرائع وأنها على قدر الكفاءة لاستضافة الأحداث الكبرى".

أضاف قنديل "تحياتي لكل من منح صوته للنادي الأهلي للفوز بهذه الجائزة".

وكان الأهلي تفوق في سباق الجائزة على كل من الوداد البيضاوي المغربي وصيف دوري أبطال أفريقيا، وصن داونز الجنوب أفريقي الفائز بأول لقب لبطولة الدوري الأفريقي في 2023.

و هذه هي المرة السادسة التي يفوز بها الأهلي بجائزة أفضل ناد في قارة أفريقيا بعد أن حصد الجائزة خمس مرات من قبل في أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013.

وتوج الأهلي بخمسة ألقاب في 2023، وفي مقدمتها لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حصده الفريق للمرة الـ11 في تاريخه، في رقم قياسي غير مسبوق، بعد الفوز في النهائي على الوداد البيضاوي المغربي.

كما فاز الأهلي بألقاب كأس مصر ولقبين في كأس السوبر المصري بجانب تتويجه بلقب الدوري المصري بعد غياب موسمين.