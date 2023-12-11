المغربي بونو حارس الهلال يحصد جائزة أفضل حارس في أفريقيا للمرة الأولى

فاز المغربي ياسين بونو لاعب الهلال السعودي بجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا للعام الجاري 2023، لأول مرة في مسيرته.

تسلم الجائزة وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب نيابة عن الحارس الدولي الذي غاب عن حفل الجوائز السنوي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" الذي أقيم مساء اليوم الإثنين في مدينة مراكش المغربية للعام الثاني على التوالي.

وتفوق حارس المرمى المغربي في التصويت على كل من محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر، والكاميروني أندري أونانا لاعب مانشستر يونايتد الحالي وإنتر ميلان السابق.

وحسم الحارس المغربي السباق لصالحه بفضل إنجازه التاريخي مع منتخب المغرب بالحصول على المركز الرابع في كأس العالم الأخيرة (قطر 2022) وأيضا دوره البارز في تتويج فريقه السابق إشبيلية الإسباني بلقب الدوري الأوروبي في الموسم الماضي.

وكان ياسين بونو حل ثالثا في تصنيف جائزة (ياشين) لأفضل حارس مرمى في العالم بحفل الكرة الذهبية هذا العام أمامه البرازيلي إيديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي ثم الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز لاعب أستون فيلا الذي فاز بالجائزة.

يذكر أن بونو انتقل من إشبيلية إلى الهلال السعودي مطلع الموسم الجاري.