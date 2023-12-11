إعلام إسرائيلي: تحركات جديدة لإجراء صفقة تبادل محتجزين في غزة

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، عن تحركات جديدة لإجراء صفقة تبادل محتجزين في غزة.

نقلت القناة 13 الإسرائيلية عن مصدر إسرائيلي، بأن "الظروف مواتيه للعودة إلى توافقات بشأن صفقة تبادل أسرى جديدة مع حماس".

من جانب آخر قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، إن السلطات الإسرائيلية تنتهك صفقات التبادل وتلاحق المحررة حديثا من السجون الإسرائيلية فدوى حمادة عبر المحاكم.

في السياق، أعلنت إسرائيل أنها ستفتح معبر كرم أبو سالم مع غزة لإجراء فحص أمني لزيادة دخول المساعدات الإنسانية.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الإمدادات لن تدخل إلى غزة من إسرائيل ولكن ستدخل عبر المعبر مع مصر.