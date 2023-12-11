النصر إلى نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تأهل النصر إلى نصف نهائي كأس الملك، بفوز كبير على الشباب 5-2 في مباراة جمعت بينهما على ملعب الأخير.

وانضم النصر إلى فريقي الهلال والخليج بانتظار المتأهل الرابع بعد تأجيل مباراة اتحاد جدة مع الفيصلي إثر انشغال الأول بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

وسجل الإيفواري سيكو فوفانا هدف النصر بعدما استغل كرة مرتدة من حارس الشباب في الدقيقة 17، عقب دقيقتين من إهدار البلجيكي يانيك كاراسكو ركلة جزاء بعدما طوح بها خارج الملعب.

وعادل الشباب النتيجة بعد 7 دقائق بعدما حول البرازيلي كارلوس جونيور ركلة ركنية حولها إلى داخل المرمى، لكن ساديو ماني أعاد النصر إلى المقدمة في الدقيقة 28، وتكفل عبدالرحمن غريب بتسجيل الهدف الثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني بقيت المباراة على حالها حتى أحرز كريستيانو رونالدو هدف النصر الرابع في الدقيقة 74، وفي الدقيقة 90 سجل هتان باهبري هدف تقليص الفارق للشباب، إلا أن محمد مران سجل هدف النصر الخامس في اللحظات الأخيرة من عمر المباراة.