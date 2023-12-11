كأس العالم للأندية 2023.. الاتحاد يستهل مشواره بمواجهة أوكلاند سيتي غداً

يستهل فريق الاتحاد مشواره غداً في افتتاحية بطولة كأس العالم للأندية "السعودية 2023"، بمواجهة نظيره فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

ويدخل الاتحاد هذه المواجهة متسلحاً بلاعبين بارزين ومتميزين وذوي خبرة كبيرة ومستوى فني مرتفع في مختلف المراكز يتقدمهم قائداً المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، ومواطنه أنغولو كانتي، والمهاجم المغربي عبدالزراق حمدالله، والمدافع المصري أحمد حجازي، وثلاثي خط الوسط البرازيليين رومارينهو، وإيغور كورنادو، وفابينيو، والبرازيلي الرابع في حراسة المرمى مارسيلو غروهي، إلى جانب اللاعبين (فيصل الغامدي، ومروان الصحفي، عبدالرحمن العبود، صالح العمري، زكريا هوساوي، مهند الشنقيطي، حسن كادش، عمر هوساوي، أحمد بامسعود، مدالله العليان)، بالإضافة إلى سويلم المنهالي، سلطان الفرحان، والحارس عبدالله المعيوف، وأسامة المرمش.

الجماهير السعودية عموماً والاتحادية على وجه الخصوص، تتطلع لتألق الاتحاد الفني في مواجهة الغد، نظير كوكبة النجوم التي تمثله في أرض الملعب، التي يقودها فنياً المدرب الأرجنتيني غاياردو، وبأفضلية اللعب على أرضه، بل ويأمل الشارع الرياضي السعودي، في تحقيق نتيجة إيجابية، تمكنه من التقدم إلى مراحل أبعد في هذا المونديال، الذي يشهد مشاركة 7 فرق، هي: (مانشستر سيتي الإنجليزي، والأهلي المصري، أوراوا ريدز الياباني، وفلومينينسي البرازيلي، وكلوب ليون المكسيكي، وأوكلاند سيتي النيوزيلاندي).