شروط استقبال الأعمال المرشحة لجائزة المنتدى السعودي للإعلام 2024

أعلنت أمانة جائزة المنتدى السعودي للإعلام 2024، عن فتح باب التسجيل والمنافسة إلكترونيًا على جوائز المنتدى.

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وأفادت الأمانة بأن الجائزة ستُمنح لمنسوبي مؤسسات الإعلام أفرادًا أو مجموعات، وممثلي الفرق الإعلامية أو ممثلي المؤسسات، فضلا عن منسوبي كليات وأقسام الإعلام في الجامعات السعودية أفرادًا أو مجموعات، والشخصيات الإعلامية المرشحة من الهيئة الاستشارية في المنتدى.

واشترطت الأمانة، لقبول الأعمال المقدمة أو المرشحة لنيل الجائزة، أن يكون العمل المقدم جديد ومنشور حديثًا، خلال دورة الجائزة. أي لا يتجاوز السنة من تاريخ نشر العمل وحتى تاريخ إطلاق الجائزة في نسختها الحالية، وألا يكون العمل المقدم قد سبق له الفوز بجائزة، بالإضافة أن تكون المادة المقدمة ذات علاقة بفئات وفروع الجائزة المقدم عليها.

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كما اشترطت الأمانة، أن تراعى الأعمال المقدمة حقوق الملكية الفكرية وحقوق التأليف والنشر، وألا يكون المتقدم عضوًا بأحد اللجان العاملة في المنتدى ولجان تحكيم الجائزة.

ومن المقرر أن ينطلق المنتدى السعودي للإعلام 2024 بنسخته الثالثة، خلال الفترة من 20- 21 فبراير المقبل، بتنظيم من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وبالشراكة مع هيئة الصحفيين السعوديين.

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