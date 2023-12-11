المملكة تستضيف غدًا بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023

أنهت العاصمة الرياض استعداداتها لاستضافة منافسات بطولة الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEG 2023، والمقرر أن تنطلق غدًا الثلاثاء 12 ديسمبر وتستمر حتى 16 من الشهر نفسه.

يُقام هذا الحدث الهام برعاية عدد من أبرز الشركات المحليّة والعالمية، بينما يشارك في البطولة أكثر من 250 لاعبًا ولاعبة من أكثر من 50 دولة، يتنافسون على أشهر الألعاب، ومنها: "Dota 2" (دوتا 2) و "eFootball™️ 2024" (إي فوتبول 2024) و " PUBG MOBILE" (ببجي موبايل) و " Street Fighter 6" (ستريت فايتر 6).

ويشارك في نسخة هذا العام ممثلون عن أكثر من 50 دولة منها 8 دول من إفريقيا، و12 من أمريكا الشمالية والجنوبية، و18 من آسيا، و17 من أوروبا، بالإضافة إلى أستراليا ونيوزيلندا، وتضم قائمة أبرز الدول المشاركة كلًا من البرازيل واليابان وتايلاند وأوكرانيا وماليزيا وبولندا وهولندا والمملكة المتحدة.

وتُمثّل المملكة العربية السعودية منطقة الشرق الأوسط إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت والبحرين والأردن في هذه النسخة من البطولة.

ومن جانبه، أعلن الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية عن إقامة مؤتمر الاتحاد العالمي للرياضات الإلكترونية GEFcon، بما يتوافق مع رؤيته المستدامة لتطوير قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية في المملكة وبناء جسور تواصل طويلة الأمد مع القطاع عالميًا.