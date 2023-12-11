وزير الصحة يتوج الفائزين بجائزة مجلس الضمان الصحي للتميز بنسختها الثانية

توّج وزير الصحة، رئيس مجلس إدارة الضمان الصحي، فهد بن عبد الرحمن الجلاجل، الفائزين بجائزة "ضمان" للتميز في نسختها الثانية خلال الحفل الذي نظمه المجلس بالعاصمة الرياض.

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وأعلن المجلس عن أسماء الفائزين بجائزة ضمان للتميز 2023 ضمن إطار سعيه إلى تحفيز القطاع على الاستمرار في تعزيز جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين والاستدامة، إلى جانب خلق بيئة تدعم وتشجع الابتكار، وتحفز التنافسية بين الجهات لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

وتوج الوزير الفائزين بالجائزة في مساراتها الرئيسية الثلاثة للمؤسسات والأفراد المتمثلة في مسار مقدمي خدمات الرعاية الصحية ومسار شركات التأمين الصحي، ومسار شركاء القطاع من شركات إدارة المطالبات وإدارة دورة الإيرادات.

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