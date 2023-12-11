النيجيري فيكتور أوسيمن أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023

توج النيجيري فيكتور أوسيمن، لاعب نابولي الإيطالي، بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2023.

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وجاء تتويج أوسيمن كأفضل لاعب في أفريقيا لهذا العام خلال حفل توزيع جوائز الأفضل الذي أقامه الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) في مدينة مراكش المغربية مساء الاثنين.

وتفوق أوسيمن، على المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، والمغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي.

وتألق المهاجم البالغ 24 عاماً الموسم الماضي مع نادي نابولي، بعد أن سجّل 31 هدفاً في مختلف المسابقات الموسم الماضي, وأسهم بإحراز فريقه لقب بطل الدوري الإيطالي بعد صيام استمر 33 عامًا وتوّج هدافًا لفريقه .

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