6 أعشاب تضمن لك شبابًا بلا تجاعيد

تحلم الغالبية منا بالبقاء الدائم في مرحلة الشباب، بينما تُفسد عوامل الشيخوخة، أمالنا، كاشفة الستار على أعمارنا الحقيقة، بتجاعيد تبدأ معها مراحل ترهل الجلد في مناطق الوجه والرقبة واليدين والساعدين.

آثار مزعجة قد يبدأ ظهورها مبكرًا في العقد الثالث من الحياة إذا ما لعبت العوامل الوراثية دورًا رئيسيًا فيها، مع كثرة التعرض لأشعة الشمس؛ أحد أهم الأسباب الرئيسية والمألوفة لظهور التجاعيد، خاصةً لأصحاب البشرة الفاتحة، هذا فضلًا عن الملوثات وعادات التدخين التي يكون لها تأثيرًا أيضًا في زيادة ظهورها.

ويُحذر الخبراء من فقدان الكولاجين الذي لا يتوقف تأثير غيابه على الجلد فقط، وإنما يمتد إلى باقي أجزاء الجسم، ضمن أعراض تشمل:

- انخفاض ضغط الدم: يشكل الكولاجين نسبة كبيرة من مكونات الخلايا، ومع تقدم العمر، يتراجع مستوى الكولاجين مما يجعل تنظيم تدفق الدم أكثر صعوبة ويتسبب في انخفاض ضغط الدم. يظهر ذلك من خلال أعراض مثل وجع في الصدر، الدوار، الإعياء، ووجع في الرأس.

- ألم في المفاصل: يتألف الغضروف من الكولاجين، وهو طبقة رقيقة تغطي المفاصل، ونقص الكولاجين يظهر على شكل آلام وتصلب في المفاصل، مما قد يؤدي إلى هشاشة العظام.

- ظهور التجاعيد: يلعب الكولاجين دورًا هامًا في صحة البشرة، وعندما ينقص في الجسم، يفقد الجلد قوامه الطبيعي، مما يتسبب في ظهور خطوط دقيقة وتجاعيد.

- مشكلات الشعر الصحية: نقص الكولاجين يؤثر على بصيلات الشعر، حيث يؤدي إلى تساقط الشعر وتقليل فرص نموه مجددًا.

- مشكلات الأسنان: يعتبر الكولاجين عنصرًا أساسيًا لصحة اللثة والأسنان، ونقصه يؤدي إلى تدهور اللثة وفقدان الأسنان، مما يظهر على شكل حساسية في الأسنان وآلامها.

- ألم في العضلات: يرتبط الكولاجين بالعضلات في الجهاز الهيكلي، ونقصه يضعف الأربطة، مما يسبب آلامًا في العضلات.

- مشكلات هضمية: نقص الكولاجين يجعل الغشاء المغلف للأمعاء رقيقًا، مما يؤدي إلى مشكلات هضمية.

ولكي تضمنين شبابًا دائمًا بلا تجاعيد، يقدم موقع "WIO News" مجموعة من الأعشاب، ينصح بتناولها، لما لها من آثارًا مؤكدة في تحسين إنتاج الكولاجين، ومن ثم تخفيف الشيخوخة وأمراضها، وهي تشمل:

1. القرفة: يُفيد تناولها في تنشيط إنتاج الكولاجين بشكل طبيعي.

2. الجينسنغ الهندي: يزيد من إنتاج الكولاجين ويغذي البشرة، ويجدد الخلايا الميتة.

3. الجينسنغ: تعزز جذوره إنتاج الكولاجين وتحافظ على مرونة الجلد.

4. الكركم: يقلل الكركمين من الأكسدة والالتهابات، مما يُساعد في إصلاح الأنسجة وزيادة إنتاج الكولاجين.

5. المورينغا: يزيد من الكولاجين ويجعل البشرة أكثر سمكًا وإحكامًا، ويعزز الدورة الدموية.

6. الزنجبيل: يحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الدم وتزيد من إنتاج الكولاجين.