الاتحاد الأوروبي يجيز دواء لعلاج أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا عند النساء

أعلنت شركة جلاكسو سميث كلاين البريطانية للأدوية، حصولها على إجازة أوروبية باستخدام علاجها "جيمبرلي" في علاج النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم.

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وأشارت جلاكسو سميث كلاين في بيان لها، الإثنين، إلى أن المفوضية الأوروبية أجازت بيع "جيمبرلي"، والذي يُعطى بالتزامن مع علاج كيميائي، للنساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتُشف لديهنّ حديثا أو كان متكررا.

واتخذ المفوضية الأوروبية قرارها استنادا إلى دراسة أظهرت تأثيرا إيجابيا للعلاج في ما يخص الفترة التي لا يتفاقم خلالها السرطان لدى المريض، والبقاء على قيد الحياة عموما.

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