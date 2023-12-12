رئيس ناد تركي يقتحم ملعب مباراة فريقه ويلكم الحكم

اقتحم رئيس نادي أنقرة جوجو التركي، فاروق قوجة، مساء الإثنين، ملعب مباراة فريقه، بعد أن سجل منافسه فريق ريز سبور هدف التعادل في الدقيقة 97 من عمر المباراة.

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ووجه قوجة، لكمة قوية في وجه حكم المباراة خليل أوموت، أسقطته أرضًا بعد أن أطلق صافرة نهاية المباراة التي انتهت بتعادل الفريقين.

فيما اقتحمت جماهير أنقرة جوجو الملعب بعد المباراة حيث تعرض الحكم للركل، لينجح أوموت في الوصول لغرفة الملابس بمساعدة الشرطة.

MKE Ankaragücü Spor Klubü başkanı, eski AKP milletvekili, Erdoğan’ın başbakan iken Keçiören’de oturduğu evin sahibi Faruk Koca, Ankaragücü-Rizespor maçı sonrasında yumruk atarak hakem Umut Melen’i yere düşürüyor. Yere düşen hakeme yerde 10 kişi tekmelerle vuruyor.

Faruk bey, bir… pic.twitter.com/ECGL6j7BvQ — Ümit Özdağ (@umitozdag) December 11, 2023

من جانبه توعد رئيس الاتحاد التركي لكرة القدم، محمد بويوكاكشي، بمحاسبة جميع المتورطين في الواقعة، واصفًا ما حدث عقب المباراة بـ"الضربة المخزية" للكرة التركية.

ويحتل نادي أنقرة جوجو المركز 11 في الترتيب برصيد 18 نقطة متأخرا بثلاثة مراكز عن ريز سبور الذي يملك 22 نقطة من 15 مباراة.

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