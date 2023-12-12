موعد ومعلق والقناة الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية

يقص فريقا الاتحاد وأوكلاند سيتي النيوزيلندي شريط النسخة الـ20 لبطولة كأس العالم للأندية بالمملكة العربية السعودية، عندما يلتقيان مساء اليوم الثلاثاء في المباراة الافتتاحية للمسابقة بالدور الأول للمونديال.

ويخوض كلا الفريقين المباراة، التي تجرى بملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في مدينة جدة، والأمل يحدوهما في المضي قدما بالبطولة، التي تستمر فعالياتها حتى 22 ديسمبر الجاري.

وفي هذا التقرير من "الوئام" سنتعرف على موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي والقنوات الناقلة وأكثر من ذلك.

متى موعد مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

يلتقي الاتحاد أمام أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية لكأس العالم للأندية 2023 يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

تُنقل مباريات كأس العالم للأندية 2023 عبر شبكة قنوات "SSC Sports" السعودية المشفرة.

ومن المقرر أن تذاع مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي عبر قناة "SSC1 HD".

من هو معلق مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

سيتولى معلقان مهمة التعليق على مباراة الاتحاد وأوكلاند سيتي في كأس العالم للأندية 2023؟

وبإمكان الجماهير الاختيار بين فارس عوض عبر القناة الصوتية الأولى، ومحمد حسين اضرضور عبر القناة الصوتية الثانية.