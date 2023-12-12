جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة تعلق الدراسة الحضورية اليوم

أعلنت جامعة الأمير مقرن بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة، عن تعليق الدراسة الحضورية لجميع طلبة الجامعة اليوم الثلاثاء، لتكون عن بُعد؛ وذلك حرصًا على سلامة الطلاب بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك، المدينة المنورة ومكة المكرمة (تشمل الأجزاء الساحلية منها)، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

كما توقع المركز في تقريره أن تشهد أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، تبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة، انخفاضاً في درجات الحرارة، في حين لا يستبعد تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من سواحل المنطقة الشرقية.