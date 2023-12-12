بعد تداول رقية شرعية.. “الأمر بالمعروف” تتخذ الإجراء النظامي بحق راقي

أكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تركي بن عبدالله الشليل، أن الرئاسة العامة تتابع ما يتم نشره وتداوله، لبعض من يدعي الرقية الشرعية

وأشار إلى خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي، وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين، وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة.

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كما أشار المتحدث الرسمي باسم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى أن الرئاسة العامة تتخذ وفق اختصاصاتها النظامية والتنسيق القائم مع الجهات المعنية، الإجراء النظامي في حق مثل هؤلاء.

وأكد الشليل في هذا الصدد على ما ذكره العلماء في الرقية الشرعية، من وجوب أن تكون بكلام الله تعالى، وما صح وثبت من سنة النبي ﷺ، وأن الأصل أن يرقي المسلم نفسه وأهله، فهي من جنس الدعاء، ودعاء المريض لنفسه وأهله أرجى في القبول.

وحذر الشليل من باعة الوهم الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم، ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة.

يذكر أن لمعالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند مؤلفًا مختصرًا بعنوان (الرُّقية الشرعية)، يمكن تحميله والاطلاع عليه عبر بوابة الرئاسة العامة الإلكترونية.